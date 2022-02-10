BIST 2.045
DOLAR 13,54
EURO 15,51
ALTIN 797,27

Bursa'da ATM'den çekti paradaki hatayı görünce inanamadı! 1000 katına satışa çıkardı

Bursa'da ATM'den çekti paradaki hatayı görünce inanamadı! 1000 katına satışa çıkardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği hatalı basım banknotu görünce inanamadı.

Bursa'da ATM'den çekti paradaki hatayı görünce inanamadı! 1000 katına satışa çıkardı

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.

16
Bursa'da ATM'den çekti paradaki hatayı görünce inanamadı! 1000 katına satışa çıkardı

 Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. 

26
Bursa'da ATM'den çekti paradaki hatayı görünce inanamadı! 1000 katına satışa çıkardı

 Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

36
Bursa'da ATM'den çekti paradaki hatayı görünce inanamadı! 1000 katına satışa çıkardı

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim." ifadelerini kullandı.

46