Bursa'da anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına pusu kurup Pitbulla saldırdı

Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran’ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi. Yine aynı cadde üzerinde bir işyerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.