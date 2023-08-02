Bursa'da alevler 10 fabrikayı küle çevirdi! Yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı.