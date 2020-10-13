Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: 12 yıl önce ölen adama 'kaçak geçiş' cezası
BURSA'da yaşanan olay fıkraları akıllara getirdi. 12 yıl önce ölen adama gelen 'kaçak geçiş' cezaları oğlunu şoka uğrattı.
İznik ilçesinde 12 yıl önce vefat eden bir vatandaşa 2 kere otobandan bir defa da köprüden geçiş ihlali yaptığı için cezai işlem uygulandı.
16
Ceza makbuzunu eline alan ölen adamın oğlu ise hayatının şokunu yaşadı.
26
"8 yıldır bahçede ve hurda"
Babasına gelen ceza karşısında şaşkına dönen Ali Akın, ”Bu traktör 8 yıldır bahçede ve hurda. Babam 12 yıl önce vefat etti” dedi.
36
Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın, gelen ceza makbuzları elinde kara kara düşünmeye başladı.
46