Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı

Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı

BURSA'da, evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 14 hayvan öldü, evde oturan 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı - Sayfa 1

Yangın, öğlen saatlerinde, İnegöl ilçesi kırsal Hamamlı Mahallesi'nde Arif Kardaş'a ait evde çıktı.

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Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı - Sayfa 2

Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden evdekiler, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi.

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Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı - Sayfa 3

Bu sırada büyüyen alevler evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı.

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Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı - Sayfa 4

Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

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