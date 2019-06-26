Bursa'da ahır yangınında 14 hayvan telef oldu görüntüler yürek sızlattı
BURSA'da, evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 14 hayvan öldü, evde oturan 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, öğlen saatlerinde, İnegöl ilçesi kırsal Hamamlı Mahallesi'nde Arif Kardaş'a ait evde çıktı.
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Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden evdekiler, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi.
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Bu sırada büyüyen alevler evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı.
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Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
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