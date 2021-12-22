Bursa'da ağabeyleri yıllarca tecavüz etti! 'Sayısını hatırlamıyorum' dedi: Annesine anlatınca...
BURSA’da yaşayan N.Ş. (32), 7 yaşından 18 yaşına kadar ağabeyleri S.Ş. (38) ve K.Ş.’nin (35) taciz ve cinsel istismarına uğradığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. N.Ş.'nin anlattıkları mide bulandırdı.
N.Ş., iddiaya göre 7 yaşından 18 yaşına kadar ağabeyleri S.Ş. ve K.Ş.’nin cinsel taciz ve istismarına uğradı. Aldığı tehditler sonucu, yaşadıklarını kimseye anlatamayan N.Ş., 18 yaşına geldiğinde çalışmaya başladı.
Bir süre sonra da evlilik yapan N.Ş.'nin bir çocuğu oldu. Kısa süreli evliliğin ardından boşanan N.Ş., arkadaşı Filiz Z. ile aynı evde kalmaya başladı.
Her şeyi anlattı: Geçimini, günlük temizlik işlerine giderek sağlayan N.Ş., aile içerisinde maruz kaldığı taciz ve istismar olaylarının travmasından kurtulamadı, yaşadıklarını Filiz Z.'ye anlattı.
Şikayetçi oldu: Arkadaşından cesaret alan N.Ş., savcılığa giderek, ağabeyleri hakkında suç duyurusunda bulunup, yaşadıklarını psikolog eşliğinde yapılan savcılık sorgusunda anlattı.