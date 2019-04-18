Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 8 kişilik grubu kurtarma çalışması başlatıldı.

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Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı - Sayfa 2

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 8 kişi olduğu belirtilen grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

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Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı - Sayfa 3

Bu grupla geldiği öğrenilen ancak dışarıda bekleyen bir kişi, kuyuya inen arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

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Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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