Bursa'da 4 boynuzu olan koçu gören şaşkınlığını gizleyemedi

"Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz"

Kars Arpaçay’dan getirilen 4 boynuzlu koç Osmangazi ilçesindeki havyan pazarının maskotu oldu. 4 boynuzlu koçu kendisinin besleyip büyüttüğünü belirten Nihat Kotan, “Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz. Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor. 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar yarısını sattık. Müşteriler bayağı ilgi gösteriyor. Ama kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da müşterimiz oldu. Ona da kurbanlık sattık” dedi.