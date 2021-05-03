Genç işçi arıların, ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için ürettiği arı sütünün sağımı, çiçeklerin açtığı nisan ayında başlıyor ve ağustosa kadar devam ediyor. Bursa'da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı.