Bursa'da 3 aile gram gram sağıyor fiyatı dudak uçuklatan arı sütü yok satıyor!
BURSA'da, kilo fiyatı dudak uçuklatmasına rağmen faydaları nedeniyle yok satan arı sütünün sağımı yapıldı.
Genç işçi arıların, ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için ürettiği arı sütünün sağımı, çiçeklerin açtığı nisan ayında başlıyor ve ağustosa kadar devam ediyor. Bursa'da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı.
Stoklar tükendi: Kovanlardan gram gram sağılan arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Koronavirüs sebebiyle bu yıl arı sütüne büyük talep var. Kilosu pahalı olmasına rağmen stoklarını tüketen arıcılar bir kaç ay sonra üreteceği arı sütü siparişini de almış bulunuyor.
Çocukların gelişimine faydalı, vitamin ve mineral deposu
Arı sütünü özellikle aileler çocuk gelişimine faydası olduğu için yoğun talep gösteriyor. Arı sütü çok zengin bir madde olup, muhtevâsında protein, karbonhidrat, yağların yanı sıra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, fenolik maddeler, aminoasitler, yağ asitleri, organik asitler bulunuyor.
150 kovandan 1 kilo çıkıyor
Arı sütünü gram gram sağdıklarını ifade eden Mehmet Durgut, "Bu yıl 150 kovanla arı sütü üretimine başladık. 150 kovan arıdan günlük 1 kilo süt üretimi yapıyoruz." dedi.