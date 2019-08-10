Bursa'da 2005 yılında kuruldu bu Kurban Bayramı'nda da göreve hazırlar
BURSA'da 2005 yılında kurulan ve son 5 yıldır da daha fazla kişinin yardımına koşan 'Boğa Yakalama Timi' sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıkları yakalıyor.
Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık satışları devam ederken, Yıldırım Belediyesi'nin kurduğu 'Boğa Yakalama Timi' ile sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvanları yakalayıp, kesim aşamasında agresif tavırlar sergileyen hayvanları iğne ile sakinleştiriyor.
Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek, mesafeye göre içinde sakinleştirici olan iğneyi, üflemeli boru, sakinleştirici tabanca ve tüfekler ile atıyor.
Kaliteli hizmet: 2005 yılında kurulan timin son 5 yıldır daha kaliteli hizmet verdiğini belirten Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Ziraat Mühendisi Mehmet Altuntaş, şu açıklamalarda bulundu:
Genelde büyükbaşlar kaçıyor: "Özellikle arife günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü boğa kaçırma riski çoğalıyor. Dolayısıyla hem kaçan hayvanları sakinleştirmek hem de hayvanın sakinleştirme işlemini yapıyoruz. Genelde büyükbaş hayvanlar kaçıyor.