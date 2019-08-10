Bursa'da 2005 yılında kuruldu bu Kurban Bayramı'nda da göreve hazırlar

Genelde büyükbaşlar kaçıyor: "Özellikle arife günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü boğa kaçırma riski çoğalıyor. Dolayısıyla hem kaçan hayvanları sakinleştirmek hem de hayvanın sakinleştirme işlemini yapıyoruz. Genelde büyükbaş hayvanlar kaçıyor.