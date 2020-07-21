Bursa'da 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına saldırı

BURSA’nın İznik ilçesi kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde yaklaşık 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin korunması ve dini ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.