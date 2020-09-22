Bursa'da 16 yaşındaki genci satırla yaralayan amca: Bu daha fragman...

22 gün sonra taburcu oldu, sadece sıvı ile besleniyor

Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eren K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren’in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi.