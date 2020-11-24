Bursa'da 1500 yıllık mesajda ölen kocası ve oğlu için bakın ne yazmış

Oğlu ve kocasına yaptırmış: Çalışmalar hakkında bilgi veren İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, “Biz bu kitabeyi Prof. Dr. Boris Dreyer’e çözdürdük. 5 yüzyıla ait mezar taşı. Bunun üzerinde de bir kadının hem 48 yaşında ölen kocası, hem de 14 yaşında olan oğlu için bir mezar yaptırdığını anlıyoruz." dedi.