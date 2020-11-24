Bursa'da 1500 yıllık mesajda ölen kocası ve oğlu için bakın ne yazmış
BURSA'da bulunan tarihi lahit mezarda 1500 yıllık mesaj dikkat çekti. Bir kadının ölen kocası ve oğlu için yaptırdığı mezara yazdıkları şaşırttı.
BURSA'nın İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlâk edildi. Hisardere yolu üzerinde bulunan bu zeytinlikte bir yıla yakın devam eden çalışma sonrası Terrakota’dan yapılan özel mezar odaları ortaya çıktı.
Birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemikler bulundu.
Oğlu ve kocasına yaptırmış: Çalışmalar hakkında bilgi veren İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, “Biz bu kitabeyi Prof. Dr. Boris Dreyer’e çözdürdük. 5 yüzyıla ait mezar taşı. Bunun üzerinde de bir kadının hem 48 yaşında ölen kocası, hem de 14 yaşında olan oğlu için bir mezar yaptırdığını anlıyoruz." dedi.
Türkmenoğlu, mezarında üzerinde yazanları şöyle söyledi: 'Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens’in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim."