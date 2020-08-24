Bursa'da 14 yaşındaki Zeynep Ak yine evden kaçtı! İntihar notu bırakıp gitmişti...
BURSA’nın İnegöl ilçesinde daha önce intihar notu bırakarak evden ayrılan 14 yaşındaki Zeynep Ak, polislerce bulunup ailesine teslim edilmişti. Zeynep Ak, 1.5 ay sonra yeniden ortadan kayboldu.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde daha önce evinden ayrılan ve polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilen 14 yaşındaki Zeynep Ak, 1,5 ay sonra yeniden ortadan kayboldu.
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İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi, Doğan Sokak'ta annesiyle yaşayan Zeynep Ak, 6 Temmuz 2020 tarihinde 'intihar notu' bırakıp evden kaçtı.
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Polis ekiplerinin harekete geçmesiyle saatler sonra bir parkta bulunan Zeynep, ailesine teslim edildi.
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Genç kız, aradan geçen zamanın ardından dün akşam saatlerinde annesinin evde bulunmadığı sırada bir kez daha kaçtı. Ayfer Ağız (48), eve geldiğinde kızının evde olmadığını gördü ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gözü yaşlı anne şöyle konuştu:
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