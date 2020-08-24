Bursa'da 14 yaşındaki Zeynep Ak yine evden kaçtı! İntihar notu bırakıp gitmişti...

Genç kız, aradan geçen zamanın ardından dün akşam saatlerinde annesinin evde bulunmadığı sırada bir kez daha kaçtı. Ayfer Ağız (48), eve geldiğinde kızının evde olmadığını gördü ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gözü yaşlı anne şöyle konuştu: