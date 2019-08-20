Bursa'da 12 yaşındaki Beyzanur'un leyleklerle dostluğu şaşırtıyor!

"Yanımda biri olduğunda kolay kolay inmiyorlar"

Leylek dostu bir köyde yaşadığı için çok şanslı olduğunu belirten Beyzanur ‘’Yanımda biri olduğunda kolay kolay inmiyorlar terasa. Beni tanıyorlar ve sadece bana geliyorlar. Bu onların güvenliği içinde önemli. Bir yabani hayvanın dostluğunu kazanmak çok güzel bir şey’’ dedi.