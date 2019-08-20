Bursa'da 12 yaşındaki Beyzanur'un leyleklerle dostluğu şaşırtıyor!
BURSA'da yaşayan 12 yaşındaki Beyzanur Çakıl ile evinin terasında elleriyle beslediği 6 leyleğin dostluğu görenleri şaşırmaya devam ediyor. Çakıl, evinin terasına çağırdığı 6 leyleği elleriyle besliyor. Balık keyfi yapan sevimli leylekler ise göç öncesi misafirliklerinin son günlerini yaşıyorlar.
Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Gölünün kıyısında, içinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra köy sakinlerinin doğa ile olan diyaloğu uzun yıllar konuşulacak.
Beyzanur'un ellerinden yiyorlar
Eskikarağaç Köyünde yaşayan 12 Yaşındaki Beyzanur Çakıl evlerinin bitişiğindeki yuvada bulunan leylekleri her akşamüstü eliyle besliyor. Babasının eve getirdiği balıklardan ayırdıkları ile leyleklerin karnını doyuran Beyzanur, terasa her çıkışında leylekler etrafında bitiyor. Beyzanur’un kendilerine seslenmesi ile elindeki balığı gören leylekler terasın duvarlarına konarak Beyzanur'un elinden balık yiyor.
"Yanımda biri olduğunda kolay kolay inmiyorlar"
Leylek dostu bir köyde yaşadığı için çok şanslı olduğunu belirten Beyzanur ‘’Yanımda biri olduğunda kolay kolay inmiyorlar terasa. Beni tanıyorlar ve sadece bana geliyorlar. Bu onların güvenliği içinde önemli. Bir yabani hayvanın dostluğunu kazanmak çok güzel bir şey’’ dedi.
"Leyleklerimi çok seviyorum"
Balıkçılıkla uğraşan bir ailenin kızı olan Beyzanur, babasından getirdiği balıklardan her seferinde leyleklerine ayırıp onları özellikle besliyor. Yavru döneminde leylek ailesine yardımcı olmak için bunu yaptığını belirterek ‘’Artık Uluabat Gölünde de eskisi gibi balık olmadığını söylüyor babamlar. Bende leyleklerin bu durumdan etkilenmemesi için onlara destek oluyorum. Leyleklerimi çok seviyorum’’ dedi.