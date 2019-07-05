Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması

Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması

Bursa’da yaşayan 119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı. 

Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması - Sayfa 1

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl’ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı.

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Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması - Sayfa 2

119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı. 

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Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması - Sayfa 3

Selanik’te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900’de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti. 

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Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması - Sayfa 4

Daha sonra Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi’ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu. 

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