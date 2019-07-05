Bursa'da 119 yaşına giren nineye sürpriz doğum günü kutlaması
Bursa’da yaşayan 119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl’ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı.
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119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.
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Selanik’te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900’de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti.
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Daha sonra Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi’ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu.
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