Bursa yüzlerce tür göçmen kuşa yuva oldu ortaya renkli görüntüler çıktı

Öte yandan Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla adını tüm dünyaya duyuran ve belgeseli çekilen 'Yaren' leylek de, yavrularını büyütüp yuvadan sağlıklı bir şekilde uçurdu. Bu yıl 4 yavrusunu büyüten 'Yaren' leylek, popülerliği ile birlikte Türkiye'de de baharın simgesi haline geldi.