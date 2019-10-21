Bursa Uludağ’da korkunç ölüm Ekipler seferber oldu
BURSA Uludağ’da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.
Hüseyin Öztürk (78), sabah saatlerinde komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak için Uludağ’a çıktı.
111
Alınan bilgiye göre; kestane toplarken tutunduğu ağacın kırılması sonucu dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Öztürk, başını kayalıklara çarptı.
211
Çapmanın etkisi ile başından yaralanan Öztürk, arkadaşı Ahmet T.’nin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı.
311
Yollarını kaybeden 2 arkadaş durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi.
411