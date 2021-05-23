Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı
BURSA'nın Mudanya ilçesinde karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor.
BURSA'nın Mudanya ilçesinin dolgu alanı karavancıların akınına uğradı.
113
Pandemiyi fırsat bilenler, karavanlarını Mudanya ilçesindeki park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor.
213
Deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor.
313
Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.
413