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Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı
Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor.

Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı

BURSA'nın Mudanya ilçesinin dolgu alanı karavancıların akınına uğradı.

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Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı

Pandemiyi fırsat bilenler, karavanlarını Mudanya ilçesindeki park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor.

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Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı

Deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor.

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Bursa Mudanya karavancıların akınına uğradı

Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

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