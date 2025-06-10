Bursa kayıp Burak bulundu! Arkadaşının evine saklanmış, sebebi şaşırttı

AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, HAYRAT, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AKE), UMKE, ANDA ve İHH'dan oluşan 103 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalara 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araç da destek verdi.