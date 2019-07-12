Bursa İznik'te pişmiş topraktan mezar ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı
BURSA'nın İznik ilçesinde önceki yıllarda 3 adet lahit bulunan bölgede bu defa pişmiş topraktan yapılmış mezar bulundu. Uzmanlar, mezarın çatkı şeklinde kiremitten yapıldığını ve sıradan olduğunu söyledi.
BURSA'nın İznik ilçesi Hisardere Köyü yolu üzerinde definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların olduğu tarla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl kamulaştırılmıştı. Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede arkeolojik kazılar başladı.
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İznik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazıları Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç yürütüyor.
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Bir haftadır yürütülen kazılarda, geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, mezarın içerisinde değerli bir eşyaya rastlanılmadığı, sıradan pişmiş topraktan yapıldığı öğrenildi.
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