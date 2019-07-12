Bursa İznik'te pişmiş topraktan mezar ortaya çıktı

BURSA'nın İznik ilçesi Hisardere Köyü yolu üzerinde definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların olduğu tarla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl kamulaştırılmıştı. Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede arkeolojik kazılar başladı.