Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde Kuzey Çevre Yolu hattındaki moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.

Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu - Sayfa 1

BURSA'nın İznik ilçesi çevre yolu alanında Eşref Baba Türbesi mevkisinde moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlar tarafından bulundu.

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Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu - Sayfa 2

Durumun bildirilmesi üzerine polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.

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Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu - Sayfa 3

Açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi.

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Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu - Sayfa 4

Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor.

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