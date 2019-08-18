Bursa İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu
İhlas Haber Ajansı
BURSA'nın İznik ilçesinde Kuzey Çevre Yolu hattındaki moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.
BURSA'nın İznik ilçesi çevre yolu alanında Eşref Baba Türbesi mevkisinde moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlar tarafından bulundu.
111
Durumun bildirilmesi üzerine polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.
211
Açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi.
311
Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor.
411