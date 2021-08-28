Bursa İnegöl'de olay yerine giden sağlık görevlisi yaralıyı görünce şok yaşadı
Bursa İnegöl kırsalında olay yerine giden sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı. Kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Demiralay, kurtarılamadı.
Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalede meydana geldi. Şelalenin başında arkadaşı Nadi Pamuk (65) ile alkol alan İsmail Demiralay, bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek, şelale üzerinden düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam Demiralay, gözden kayboldu. Arkadaşının düştüğünü gören Pamuk, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin dere içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucu bulunan Demiralay, oluşturulan insan zinciri ile dere yatağından çıkarıldı. 1
12 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık çalışanı Hakan G., duruma ağır olan yaralının arkadaşı olduğunu fark edince büyük şok ve üzüntü yaşadı.