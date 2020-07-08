Bursa İnegöl'de modifiyeli Şahin'e ceza üzerine ceza
BURSA'nın İnegöl İlçesinde 12 bin liraya aldığı otomobilini 90 bin lira harcayarak modifiye ettiren gencin aracı trafikten men edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan otomobildeki 40 bin liralık ses sistemi de söküldü.
BURSA İnegöl'de yaşayan modifiye araç tutkunu Ali Rıza A., yıllardır hayalini kurduğu Tofaş Şahin marka aracı 12 bin TL'ye aldı.
111
İnegöllü genç, kendi zevkine göre aracı modifiye ederek üzerine birde 40 bin lira değerinde ses sistemi yerleştirdi.
211
İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, aracı önce trafikte men etti.
311
Ardından gence cezai işlem uyguladı.
411