Bursa Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı makamında rehin alındı
BURSA'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B., silahla, İmar ve İnşaat İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı.
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Durumdan haberi olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi.
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Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.
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