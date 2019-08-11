Bursa Boğazköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar tedirgin etti
Demirören Haber Ajansı
BURSA'daki Boğazköy Barajı'nda binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balık tutmaya gelen çevre sakinlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, sudan ve balıklardan incelemek üzere numune alarak hayvanların neden öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
BURSA İnegöl'deki Boğazköy Barajı'na, balık tutmak için gelenler, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü.
16
Durumun belediyeye bildirilmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.
26
Belediye ekipleri, baraj suyundan ve ölü balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.
36
Balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
46