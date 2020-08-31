Bursa Adliyesi karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa'da aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı’nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın’a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı’yı yaraladı.