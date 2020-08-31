Bursa Adliyesi karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
BURSA’da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı’yı tabancayla vurarak yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın’ın mahkeme heyetince tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı’nın yakınları ile Aydın’ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı.
Bursa'da aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı’nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın’a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı’yı yaraladı.
Polis tarafından gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Semih Saygılı’yı tabanca ile iki el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cafer Aydın’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Aydın, Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS’le, taraf avukatları ile müşteki Saygılı katıldı. Sanık Aydın, savunmasında, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.
Tanıkların dinlendiği duruşmada Saygılı, Aydın'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Cafer Aydın’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.