Burning Man Festivali koronavirüs nedeniyle sanal ortamda yapılacak
ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen geleneksel Burning Man Festivali corona virüs nedeniyle iptal edildi. 1986 yılının ağustos ayında iki arkadaşın ABD'deki San Francisco plajında heykel yakmasıyla ortaya çıkan, dünyanın en büyük ve en çılgın festivallerinden olan Burning Man, bu yıl sanal ortamda yapılacak
ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali de koronavirüs salgınından etkilendi.
Dünyayı saran corona virüs etkisi nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali’nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Katılımcıların ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı alındığı duyuruldu.
Koronavirüs nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtildi. 30 yıldır her yıl düzenlenen etkinlik iptal edilirken organizatörler etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.