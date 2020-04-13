Burning Man Festivali koronavirüs nedeniyle sanal ortamda yapılacak

Koronavirüs nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtildi. 30 yıldır her yıl düzenlenen etkinlik iptal edilirken organizatörler etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.