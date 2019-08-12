Burgazada ve Balıkesir'de eş zamanlı yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye telsizlerinden yangının 10 dönümlük bir alana yayıldığı bildiriliyor. Öte yandan aynı saatlerde Balıkesir'in Marmara ve Dursunbey ilçelerinde de orman yangını çıktı.
Yangına Burgazada itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden sevk edilen itfaiye araçları çıkarma gemisi ile adaya götürülürken, bir helikopter havadan yangına müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.
Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor. Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerle müdahale ettiklerini söyledi.