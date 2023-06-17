Burdur'daki tarım lisesinde ahır, ağıl, kümes ne ararsan var!

Tefenni ovasındaki uygulamalı eğitim verilen 360 dönümlük geniş tarım arazisinin yanında 20 dönümlük bahçesine kurulan kümesleri, ağıl, ahır, kuluçka merkezi ve atölyelerinde de tavuk, horoz, süs tavuğu, tavşan, muhabbet kuşu, kaz, bıldırcın, keklik ve koyun gibi farklı türde hayvanlar yetiştiren okul, öğrencilerine çiftlik gibi öğrenme ortamı sunuyor.