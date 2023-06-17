Burdur'daki tarım lisesinde ahır, ağıl, kümes ne ararsan var!
BURDUR'un Tefenni ilçesindeki 1969'dan beri tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren lise, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında da öğrencilerini iş yaşamına hazırlıyor.
Burdur'un Tefenni ilçesindeki tarım ve hayvancılık lisesi, bıldırcından muhabbet kuşuna, tavşandan kekliğe, koyun ve süs tavukçuluğuna kadar farklı hayvan türleri yetiştiriciliği ile geleceğin hayvan sağlığı teknisyenlerini yetiştiriyor
Tefenni ovasındaki uygulamalı eğitim verilen 360 dönümlük geniş tarım arazisinin yanında 20 dönümlük bahçesine kurulan kümesleri, ağıl, ahır, kuluçka merkezi ve atölyelerinde de tavuk, horoz, süs tavuğu, tavşan, muhabbet kuşu, kaz, bıldırcın, keklik ve koyun gibi farklı türde hayvanlar yetiştiren okul, öğrencilerine çiftlik gibi öğrenme ortamı sunuyor.
Dönemin Tarım Bakanlığından 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lise, hayvancılık alanında da teknolojiyi takip eden uzmanlaşan yetkin bireyler yetiştiriyor.
Veteriner Hekim, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Öğretmeni Veysel Çelik ile görevlendirilen bazı öğrenciler, yaz tatilinde de okuldaki hayvanlarla ilgileniyor, onların bakımlarını yapıp, hayvanları sağlık kontrolünden geçiriyor.