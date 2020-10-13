Burdur'daki Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor çalışmalar başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Ekim'den itibaren Salda Gölü'ne girişlerin yasaklanacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümü de son ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgede ahşap bariyerler kurulmaya başlarken ziyaretçiler kararın doğru olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile göle olan ilgi daha da arttı.
Turist akınına uğradı: Gölü normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı turist ziyaretçi gezdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ay yaptığı açıklamada, "15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık" demişti
Kırmızı bariyerler çekilmeye başlandı: Bu kapsamda Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Beyaz Adalar kısmına girişte bulunan jandarma kontrol noktasından Doğanbaba Plajı istikametine 1,5 kilometrelik sahil bandında ahşap bariyerlerin yerleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.