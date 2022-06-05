Burdur'da sağanak yağış can aldı! Korkunç onlarca ev sular altında
BURDUR şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını yaşandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı.
Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve Burdur- Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe katıldığını belirten Burdur valisi Ali Arslantaş, “Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı.” dedi.