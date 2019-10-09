Burdur'da katil kocanın korkunç itirafı : Cesedi parçalara ayırıp...

Eşi ile 7 yıl Afganistan'da yaşadıktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek Burdur'a yerleşmelerine ilişkin Razavı'nın anlatımlarına yer verilen iddianamede, sanığın "2 yıldır Burdur'da yaşıyorduk. Eşim, aramızdaki yaş farkı nedeniyle beni hiç sevmedi. 9 Ocak günü tartıştıktan sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğüm eşimi, parçalara ayırıp Bağlar Mahallesi'ndeki bir araziye gömdüm." itiraflarına dikkati çekildi.