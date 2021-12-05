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Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya kara yolu Gündoğdu mevkiinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Burdur'da hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Alan ile araçtaki Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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