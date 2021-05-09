Burdur'da gören şaştı kaldı! Eşi 'yapamazsın' deyince inat edip 2 günde öğrendi
BURDUR'da yaşayan 30 yaşındaki Makbule Ateş'i görenler şaşkına döndü.
Burdur’un ilk kadın kepçe operatörü olan Makbule Ateş (30) görenleri şaşırtıyor. 2 çocuk annesi Ateş, 4 yıldır hem kepçe operatörlüğü yapıyor hem de eşine yardım ediyor.
4 yıldır Burdur’da yaşayan ve Burdur’a gelmeden önce sürücü eğitmenliği yaptığını dile getiren Makbule Ateş, kadınların istediği zaman her şeyi başarabileceğini ifade etti.
Kepçe operatörlüğü yapamazsın diyen eşine inat 2 günde öğrendiğini belirten Makbule Ateş, iş yerini tek başına işlettiğini söyledi. Ateş, “Burdur’a geleli dört yıl oldu. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu işe eşime yardımcı olmak amaçlı başlamıştım." dedi.
"Daha önce başkasının yanında işçi olarak çalışıyordum" diyen Ateş "Kendi işimiz olduğu sürece neden kendimiz yapmayalım. Normalde sürücü eğitmenliği yapıyordum. Özel dersler veriyordum. Bütün arabaları kullanabiliyorum. Bunu neden kullanmayayım ki dedim. Bunu da yapabilirim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.