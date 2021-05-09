Burdur'da gören şaştı kaldı! Eşi 'yapamazsın' deyince inat edip 2 günde öğrendi

"Daha önce başkasının yanında işçi olarak çalışıyordum" diyen Ateş "Kendi işimiz olduğu sürece neden kendimiz yapmayalım. Normalde sürücü eğitmenliği yapıyordum. Özel dersler veriyordum. Bütün arabaları kullanabiliyorum. Bunu neden kullanmayayım ki dedim. Bunu da yapabilirim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.