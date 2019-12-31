Burdur ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon
BURDUR ve Hatay'da yapılan operasyonda DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. M.E.'nin 2013-2017 yılları arasında örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'den direkt emir aldığı ve örgüt içindeki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu belirlendi.
Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Burdur ve Hatay İl Jandarma komutanlıkları tarafından terör örgütlerinin yılbaşı kutlamaları sırasında yapabilecekleri muhtemel eylemlerin önlenmesi maksadıyla çalışma başlatıldı.
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Bu kapsamda yapılan operasyonda DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden M.E., Burdur'da yakalandı.
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Bu kişiye bağlı olarak takip edilen örgüt üyeleri Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da gözaltına alındı.
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Jandarma İstihbarat, Hatay ve Burdur İl Jandarma komutanlıklarınca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkarak soruşturma derinleştirildi.
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