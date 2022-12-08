Burcu Özberk'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! "Ah şu güzelliğin ömre bedel bebeğim"
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Burcu Özberk, imajını değiştirdi. Son halini takipçileriyle paylaşan oyuncuya çokça beğeni ve yorum geldi. 32 yaşındaki ünlü ismin hayranları gönderinin altına "Ah şu güzelliğin ömre bedel bebeğim", "Aşırı derece çok yakışmış", "İsim yazmasa tanıyamayacağım" gibi yorumlarda bulundular. İşte Burcu Özberk'in yeni imajı...
En son "Aşk Mantık İntikam" dizisinde rol alan Burcu Özberk, dizisinin final yapmasının ardından ekranlara bir süre ara verdi.
Güzelliği ile takipçilerinin başını döndüren Özberk, bir kez daha imaj değiştirdi.
İlk kez Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı Huri Cihan Sultan dizisi ile ekrana gelen Burcu Özberk, ikinci dizisi Güneşin Kızları ile dikkatleri çekmişti.
Ardından Afili Aşk isimli romantik komedi dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam’la da yıldızını parlattı. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler paylaşan güzel oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.