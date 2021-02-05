Burcu Özberk'in 'Evlenmeden çocuk yaparım' sözlerine Hatice ateş püskürdü
Burcu Özber'in evlilik dışı hamilelik sözlerini duyan Hatice, ağzını tutamadı. Özberk'i sert bir dille eleştiri yağmuruna tuttu.
Zaman zaman özel hayatı zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu kez oyuncu Burcu Özberk'i diline doladı.
Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" dedi.
Açıklamasıyla hayranlarını ikiye bölen oyuncuya bir tepki de şarkıcı Hatice'den geldi. Sosyal medya hesabından bir yorum yapan Hatice, ateş püskürdü.
Şarkıcı Hatice, "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik?" diyerek eleştirdi.