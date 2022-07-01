Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı
Son olarak ekranlarda Aşk Mantık İntikam dizisi ile gördüğümüz 11 yıllık oyuncu Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Ünlü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ile ekranlarda gördüğümüz 32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz gün mezun oldu.
11 yıldır oyunculuk yapan Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar bölümünden mezun oldu.
Güzel oyuncu kep atma anlarını ve mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün! Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim."
"Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun olduğum için çoook mutluyum..." notu ile hayranlarıyla paylaştı.