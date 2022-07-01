Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

Güzel oyuncu kep atma anlarını ve mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün! Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim."