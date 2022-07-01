BIST 2.405
DOLAR 16,70
EURO 17,46
ALTIN 965,90

Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

Son olarak ekranlarda Aşk Mantık İntikam dizisi ile gördüğümüz 11 yıllık oyuncu Burcu Özberk Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Ünlü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

Son olarak Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ile ekranlarda gördüğümüz 32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz gün mezun oldu.

18
Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

11 yıldır oyunculuk yapan Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar bölümünden mezun oldu. 

28
Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

Güzel oyuncu kep atma anlarını ve mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün! Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim."

38
Burcu Özberk mezun oldu, kep attı! O görüntülere beğeni yağdı

"Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun olduğum için çoook mutluyum..." notu ile hayranlarıyla paylaştı.

48