Burcu Özberk hayranı ile poz verdi! Altına yazılanlar inanılır gibi değil
Burcu Özberk, köpeğiyle yürüyüş sırasında bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Ancak hayranın kareyi "Sen fotoğraflarda çok güzeldin, benim aşkım bitti" notuyla paylaşması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar Özberk'i değil, yorumu yapan kişiyi eleştirdi.
Hayranı ile fotoğrafını paylaşan Burcu Özberk sosyal medyada gündem oldu. Sevilen oyuncu Özberk ile çektiirdiği kareyi paylaşan hayranı eleştirilerin hedefi oldu.
FOTOĞRAFA YAZDIĞI NOT OLAYI ALEVLENDİRDİ
Hayran , birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken altına şu notu düştü: Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.
TEPKİ YAĞDI
Pek çok kullanıcı, yapılan yorumu haksız ve saygısız buldu. Yorumlar arasında "İnsan sevdiği kişiyi bu şekilde küçük düşüremez" ve "Burcu Özberk'in hiçbir suçu yok, yorum yapan haksız" gibi ifadeler öne çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Böylece ünlü oyuncu Özberk, hiçbir şekilde dahil olmadığı bir yorum üzerinden sosyal medyanın gündemine oturmuş oldu.