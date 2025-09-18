Burcu Özberk hayranı ile poz verdi! Altına yazılanlar inanılır gibi değil

FOTOĞRAFA YAZDIĞI NOT OLAYI ALEVLENDİRDİ

Hayran , birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşırken altına şu notu düştü: Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.