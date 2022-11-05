Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki
Aşk Mantık İntikam dizisiyle son olarak ekranlarda olan güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüleyen Burcu Özberk, arabanın üzerine uzanıp poz verdi. Özberk'in bu paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdıç
Estetikle bambaşka bir görünüme kavuştuğu öne sürülen oyuncu Burcu Özberk, bu defa cesur paylaşımıyla dikkat çekti. Özberk'e kısa sürede 150 binin üzerine beğeni geldi.
Güzel oyuncunun paylaşımı; Beril Pozam, Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimlerin de beğenisini kazandı.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan yıldız; Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Çocukluk gibi projelerde rol aldı.
Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük beğeni toplayan Burcu Özberk'in yeni projesi, hayranları tarafından merak ediliyor.