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Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki

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Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki

Aşk Mantık İntikam dizisiyle son olarak ekranlarda olan güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüleyen Burcu Özberk, arabanın üzerine uzanıp poz verdi. Özberk'in bu paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdıç

Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki

Estetikle bambaşka bir görünüme kavuştuğu öne sürülen oyuncu Burcu Özberk, bu defa cesur paylaşımıyla dikkat çekti. Özberk'e kısa sürede 150 binin üzerine beğeni geldi.

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Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki

Güzel oyuncunun paylaşımı; Beril Pozam, Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimlerin de beğenisini kazandı.

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Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan yıldız; Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Çocukluk gibi projelerde rol aldı.

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Burcu Özberk arabaya uzanıp poz verdi göğüs dekoltesi dikkat çeki

Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük beğeni toplayan Burcu Özberk'in yeni projesi, hayranları tarafından merak ediliyor.

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