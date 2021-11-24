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Burcu Kıratlı'ya '2.5 milyon TL'lik şok! Servet değerindeki yüzüğü çalındı

Burcu Kıratlı'ya '2.5 milyon TL'lik şok! Servet değerindeki yüzüğü çalındı

Önceki gün Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı birlikte katıldı. Keyifsiz görünen ünlü çift nedeninin ne olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Burcu Kıratlı'ya '2.5 milyon TL'lik şok! Servet değerindeki yüzüğü çalındı

Boşandıktan sonra yeniden nikah masasına oturan sanatçı çift Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 2.5 milyon değerindeki evlilik yüzüğü çalındı. Çift olayı mahkemeye taşıdığını duyurdu.

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Burcu Kıratlı'ya '2.5 milyon TL'lik şok! Servet değerindeki yüzüğü çalındı

Akşam'da yer alan habere göre; Dekorasyon işleriyle uğraşıp evlerini toparlarken yüzüklerinin çalındığını fark eden ikili, hemen polise başvurdu. Çift, evlerine gelen kuaförün hırsızlık yaptığından şüpheleniyor.

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Burcu Kıratlı'ya '2.5 milyon TL'lik şok! Servet değerindeki yüzüğü çalındı

Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Burcu Kıratlı, yaşadıkları olayla ilgili, "Benim için çok önemli bir aksesuarımı, evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik" dedi.

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Burcu Kıratlı'ya '2.5 milyon TL'lik şok! Servet değerindeki yüzüğü çalındı

Sinan Akçıl gerekli mercilere şikayet ettiğini açıkladı. Ayağında ufak bir aksaklık olan Akçıl, "Maalesef halı saha maçında sakatlandım, biraz daha iyiyim" diyerek ayağını gösterdi.

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