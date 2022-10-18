Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl boşandıktan sonra köpek sorunu çıktı! ''Köpekler için de nafaka alınmalı''
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 2 kez evlenip boşanmıştı. Akçıl, beraber baktıkları köpekleri çok özlediğini söyledi. Akçıl yeni bir tartışma konusu yarattı. Köpekler için de aynı çocuklarda olduğu gibi görme hakkı ve nafaka alma hakkının olması gerektiğini söyledi.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez boşanmışlardı.
Akçıl, köpekleri Mira ve Minnie'yi çok özlediğini söyledi.
"Bence belli bir süre evli kalmış insanlar için de boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı." dedi.
"O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvandan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki! En azından hafta sonları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum."