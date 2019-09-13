Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'la boşanma nedenini anlattı sadece 9 ay evli kaldılar

Kıratlı videosu için "Ben resme yeni başlamadım ki, yıllardır yapıyorum. Tasarım mezunuyum. Bir sürü tablom da var. O an aslan resmi çiziyordum, çünkü burcum aslan. Mutfağımda duvarıma asacağım. Bunalımda ya da sıkıntı da değilim. Sinan'ı hala seviyorum, çünkü çok değerli." dedi.