Burcu Kıratlı o iddiaları yalanladı! "Aleyna Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl'a 'abi' diyordu"

40 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamada, "Bence belli bir süre evli kalmış insanlar için de boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı. O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvandan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki! En azından hafta sonları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.