Burcu Kıratlı o iddiaları yalanladı! "Aleyna Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl'a 'abi' diyordu"
Survivor yarışmasında yıldızı parlayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu son olarak Sinan Akçıl ile 'Yanımdadır' şarkısında düet yapmıştı. İkilinin aşk yaşıyorlar iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akçıl'ın iki kez evlenip boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı geçtiğimiz gün katıldığı bir davette ise çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 2 kez evlenip boşanmıştı. Akçıl, beraber baktıkları köpekleri Mira ve Minnie'yi çok özlediğini söylemiş ve yeni bir tartışma konusu yaratmıştı.
40 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamada, "Bence belli bir süre evli kalmış insanlar için de boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı. O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvandan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki! En azından hafta sonları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Köpekler için de aynı çocuklarda olduğu gibi görme hakkı ve nafaka alma hakkının olması gerektiğini söyleyen ünlü şarkıcıya eski eşi Burcu Kıratlı'dan cevap geldi.
Geçtiğimiz gün davete katılan Kıratlı, "Sinan köpekleri istediği zaman gelip görebilir. Sonuçta medeni insanlarız" dedi.