Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı okuma şartı!

Sinan Akçıl, sözlerini kendisinin yazdığı şarkılar için Ferhat Göçer'e Mehmetçik Vakfı'na para bağışlaması şartını şu sözlerle dile getirdi: ''Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız."