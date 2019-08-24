Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'ın 'Densiz' lafına olay sözler!

Burcu Kıratlı'nın da bulunduğu düğünde Ferhat Göçer'in Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel ile ilgili anlattığı anılar Kıratlı'yı kıskançlıktan deliye döndürmüş, Kıratlı mekanı terk etmişti. Bu durum üzerine Sinan Akçıl, ertesi gün sosyal medya hesabından Ferhat Göçer'e 'Densiz' diyerek sert bir tepki göstermişti.