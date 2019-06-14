Burcu Kıratlı ile boşanacakları konuşuluyor! Sinan Akçıl'dan bomba açıklamalar
Amsterdam'da 4 ay önce evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çiftinin boşanacakları konuşuluyordu. Akçıl, katıldığı canlı yayın programında bu iddialara cevap verdi.
Son günlerde adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akçıl, 4 ay önce evlendiği Burcu Kıralı ile olan evliliklerinin yanı sıra Hadise ve Demet Akalın hakkında da açıklamalar yaptı.
İşte Sinan Akçıl'ın açıklamalarından bazı bölümler:
Uzun zamandır sabahları erken kalkmadığını dile getiren Akçıl, yeni klibi için, ''Goy goy şarkısının klibini direk Rick Martin'den çaldık! Klipteki kızı o kadar bulamadık'' dedi.
Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde vale çalışanına 200 TL verdikten sonra para üstünü geri istemesi hatırlatılınca Akçıl, ''Vale'ler çok nankör. Benim elim hiç sıkı değildir. Ama bundan sonra eli sıkı olacağım. Bugüne kadar bahşiş verdim. Artık valelere bahşiş vermeyeceğim. Murat Boz, vale konusunda inat etmiş'' yorumunda bulundu.
Ani bir kararla Burcu Kıratlı ile 4 ay önce Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl, ''Birbirimize aşık olduk, apar topar evlendik. Fırtınalı bir hayatım vardı, güzel bir meltemle dindirmeye karar verdik. Arkadaşken Burcu'yu daha az görüyordum böyle daha iyi oldu'' açıklamasında bulundu.