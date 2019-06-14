Burcu Kıratlı ile boşanacakları konuşuluyor! Sinan Akçıl'dan bomba açıklamalar

Ani bir kararla Burcu Kıratlı ile 4 ay önce Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl, ''Birbirimize aşık olduk, apar topar evlendik. Fırtınalı bir hayatım vardı, güzel bir meltemle dindirmeye karar verdik. Arkadaşken Burcu'yu daha az görüyordum böyle daha iyi oldu'' açıklamasında bulundu.