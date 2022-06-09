Burcu Kıratlı geçmişi geçmişte bıraktı! Sinan Akçıl için bakın ne dedi..
Son olarak rol aldığı Aşk ve Mavi dizisinin ardından uzun süredir projelerde yer almayan oyuncu Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile olan evliliğiyle, ayrılığıyla gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz günlerde iş birliği içerisinde olduğu markanın kreasyonunda boy gösteren Kıratlı, basın mensuplarının eski eşi ile ilgili yönelttiği soruya " Geçmiş geçmişte kaldı, artık önümüze bakacağız" diyerek cevap verdi..
Uzun süredir projelerde yer almayan, son olarak "Aşk ve Mavi" dizisinde rol alan oyuncu Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile olan evliliğiyle, ayrılığıyla gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz günlerde iş birliği içerisinde olduğu markanın kreasyonunda boy gösteren Kıratlı, basın mensuplarının eski eşi ile ilgili yönelttiği soruya " Geçmiş geçmişte kaldı, artık önümüze bakacağız" diyerek cevap verdi..
Dikkat çeken yanıt..
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, bir markanın etkinliğinde boy gösterdi. Muhabirlerle sohbet eden Kıratlı, eski eş Sinan Akçıl sorusu üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.
Evliliğinin bitmesiyle ilgili uzun süre konuşulmuştu..
Aşk ve Mavi dizisinin ardından uzun bir süredir herhangi projede rol almayan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl ile evliliğini ikinci kez bitirmesiyle uzunca bir süre konuşuldu
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmıştı..
Şarkıcı Sinan Akçıl ile evliliğini ikinci kez bitirmesiyle uzunca bir süre magazin dünyasında konuşuldu. Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün iş birliği yaptığı markanın yaz kreasyonunda boy gösterdi.