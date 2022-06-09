Burcu Kıratlı geçmişi geçmişte bıraktı! Sinan Akçıl için bakın ne dedi..

Uzun süredir projelerde yer almayan, son olarak "Aşk ve Mavi" dizisinde rol alan oyuncu Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile olan evliliğiyle, ayrılığıyla gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz günlerde iş birliği içerisinde olduğu markanın kreasyonunda boy gösteren Kıratlı, basın mensuplarının eski eşi ile ilgili yönelttiği soruya " Geçmiş geçmişte kaldı, artık önümüze bakacağız" diyerek cevap verdi..