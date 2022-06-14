Burcu Kara'dan mezuniyet paylaşımı: "Ne zor işler bunlar"

Burcu Kara, ünlü yapımcı ve yönetmen eşi Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'in mezuniyet törenine katıldığını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kara, paylaşımına, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar... Hepsi iyi günler görsün, iyi insanlarla karşılaşsın... Ülkemize, dünyamıza, kendilerine güzellikler getirsinler. Umudumuz da duamız da onlar için. Yolun hep hayırlarla kesişsin Ömer'ciğim" notunu düştü.