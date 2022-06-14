Burcu Kara'dan mezuniyet paylaşımı: "Ne zor işler bunlar"
Güzel oyuncu Burcu Kara 2016'da evlendiği ünlü yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden olan oğlu Ömer'in mezuniyet töreninden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Ünlü isim, törende ailece çektirdikleri fotoğrafa, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. Ne duygusal işler bunlar..." notunu düştü.
Burcu Kara, ünlü yapımcı ve yönetmen eşi Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'in mezuniyet törenine katıldığını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kara, paylaşımına, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar... Hepsi iyi günler görsün, iyi insanlarla karşılaşsın... Ülkemize, dünyamıza, kendilerine güzellikler getirsinler. Umudumuz da duamız da onlar için. Yolun hep hayırlarla kesişsin Ömer'ciğim" notunu düştü.
Fırat Parlak'ın oyuncu eşi, mezuniyet töreninde Ömer'i yalnız bırakmadı. Minik Ali ise elinde ağabeyinin diploması ile poz verdi.
Bu özel günden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı.
Son olarak Hakim dizisinde rol alan oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
"Romantik Komedi 3 ne zaman çıkacak?"
Mutlu birlikteliği devam eden çiftten Burcu Kara, geçtiğimiz aylarda Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olmuştu. Kara, 'Romantik Komedi'nin üçüncüsünün ne zaman çekileceği sorusuyla karşılaştığını ifade etmişti.